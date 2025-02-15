За дорогами в России будет следить искусственный интеллект: новая разработка новосибирских ученых

В Центре искусственного интеллекта Новосибирского госуниверситета (НГУ) получили патент на новую систему — «полезную модель электронно-вычислительного устройства для обнаружения дефектов городской инфраструктуры и принятия решения по их устранению».
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