Сомнолог Мелехин рассказал, как высыпаться в будние дни

Недостаток сна в будние дни и попытка выспаться за выходные - не улучшат состояние организма, а приведут к головным болям и разбитому состоянию, сообщил кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин в беседе с Пятым каналом.
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