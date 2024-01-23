Карачаево-Черкесия присоединилась ко Всероссийской акции МВД России и Общественного совета «Студенческий десант»

Сегодня в ОМВД России по г. Черкесску в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, для студенческих активов Юридического института Северо-Кавказской Государственной Академии сотрудники полиции и члены Общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии провели ознакомительную экскурсию.