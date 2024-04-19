В КГМУ провели занятия о безопасности в воде для иностранных студентов

<p style="text-align:justify"><strong>В преддверии купального сезона в Курске инспекторы ГИМС МЧС провели лекцию для иностранных студентов КГМУ, в которой они информировали граждан, как правильно вести себя во время купального сезона.
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