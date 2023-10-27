Памятные мероприятия пройдут у мемориала в Пивоварихе 30 октября

30 октября на мемориале жертвам политических репрессий в Пивоварихе пройдут памятные мероприятия. Для иркутян, которые планируют поехать на место, организуют выезд на автобусах от здания администрации города (ул.
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