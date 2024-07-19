Это вам за пацанов! 18 июля 2018 года в Краснодарском высшем военном училище летчиков имени А.К. Серова установили памятник выпускнику этого вуза Герою России Роману Филипову.
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Это вам за пацанов! 18 июля 2018 года в Краснодарском высшем военном училище летчиков имени А.К. Серова установили памятник выпускнику этого вуза Герою России Роману Филипову.
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