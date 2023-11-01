Излучение от телефонов признали вредным для спермы

Команда европейских специалистов из Женевского университета (UNIGE) в сотрудничестве со Швейцарским институтом тропиков и общественного здравоохранения (Swiss TPH) признала электромагнитное излучение, испускаемое мобильными телефонами, вредным для качества спермы, снижая концентрацию сперматозоидов.
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