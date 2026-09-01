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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Оренбурга» Ведерников: «Мы можем претендовать на чемпионство. Все 16 команд могут. «Балтика» заняла 6-е место в прошлом сезоне, выйдя из Первой лиги. Кто это мог ожидать?»

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников высказался о претендентах на чемпионство в этом сезоне РПЛ . На данный момент команда тренера Ильдара Ахметзянова находится на 9-м месте в таблице, набрав 7 очков в 6 матчах.

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