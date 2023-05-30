Кто стал новым послом Армении в Молдове

Новым послом Армении в Молдове с резиденцией в Киеве стал Владимир Карапетян. Посол вручил сегодня копии своих верительных грамот в Кишиневе госсекретарю Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Руслану Болбочану, передает Noi.