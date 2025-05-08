Администрация Трампа намерена предложить более простые правила в сфере конт.....

Администрация Трампа намерена предложить более простые правила в сфере контроля за экспортом ускорителей вычисленийНа следующей неделе должны были вступить в силу правила экспортного контроля США, которые определяли бы квоты на поставку ускорителей вычислений в разные страны, но действующее правительство Трампа готовится их решительным образом модифицировать с целью упрощения и создания условий для «доминирования Америки в сфере ИИ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)