Администрация Трампа намерена предложить более простые правила в сфере конт.....

Администрация Трампа намерена предложить более простые правила в сфере контроля за экспортом ускорителей вычисленийНа следующей неделе должны были вступить в силу правила экспортного контроля США, которые определяли бы квоты на поставку ускорителей вычислений в разные страны, но действующее правительство Трампа готовится их решительным образом модифицировать с целью упрощения и создания условий для «доминирования Америки в сфере ИИ».