РЖД теряют погрузку и прибыль. БАМу диагностировали дефицит. «Иволга» вылетела из гнезда. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания СМИ на минувшей неделе было падение прибыли РЖД в первом квартале, сокращение погрузки на железных дорогах и необходимость сделать финансовую модель ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» примером для других направлений.
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