Иран объявляет новую зону ограничения судоходства в районе Ормузского пролива

Иран и Оман в ближайшие дни представят согласованный коридор прохода через Ормузский пролив, сообщили государственные СМИ Ирана со ссылкой на заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Мохсена Резаи.
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