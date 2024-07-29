Вдова бойца СВО месяц не могла похоронить мужа из-за одного требования

В Казани вдова бойца специальной военной операции (СВО) на Украине месяц не могла похоронить мужа из-за одного требования юриста — ее просили оплатить 51 тысячу рублей за транспортировку останков, пишет 116.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии