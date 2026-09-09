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Царьград

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"У себя пусть насилуют и грабят": В Ростове-на-Дону мать погибшего на СВО оштрафовали по экстремистской статье за комментарий про мигрантов

"У себя пусть насилуют и грабят": В Ростове-на-Дону мать погибшего на СВО оштрафовали по экстремистской статье за комментарий про мигрантов

В Ростове-на-Дону пенсионерку привлекли к административной ответственности по статье о возбуждении ненависти либо вражды из-за комментария о мигрантах.

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