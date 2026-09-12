6 признаков того, что девушка вас скоро бросит

Кажется, что она стала идеальной? Возможно, она уже перевезла часть вещей к маме. фото: AI/MAXIMВ соцсетях сотни тысяч просмотров набирают ролики о неожиданном, но, как оказалось, типичном поведении девушек перед расставанием.
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