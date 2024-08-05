Водители сообщают о серьёзном дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе в районе Кузнецовского поворота.
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Водители сообщают о серьёзном дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе в районе Кузнецовского поворота.