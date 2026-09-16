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Происшествия

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Сотрудники полиции Хабаровского края изъяли у комсомольского наркофермера более 11 килограммов конопли и более 600 граммов марихуаны

Сотрудники полиции Хабаровского края изъяли у комсомольского наркофермера более 11 килограммов конопли и более 600 граммов марихуаны

Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 59-летнего местного жителя, подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений.

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