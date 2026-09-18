Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Чиновник пошел косяком: Генпрокурор России назвал точное число осужденных за коррупцию госслужащих

Чиновник пошел косяком: Генпрокурор России назвал точное число осужденных за коррупцию госслужащих

  Только за полтора года у коррупционеров изъяты активы и имущество более чем на 3 трлн рублей, уточнил генпрокурор Александр Гуцан.

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