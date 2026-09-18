Чиновник пошел косяком: Генпрокурор России назвал точное число осужденных за коррупцию госслужащих

Только за полтора года у коррупционеров изъяты активы и имущество более чем на 3 трлн рублей, уточнил генпрокурор Александр Гуцан.
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- "У мужчины шансов...
"размер ячеек" сетей, в которые "чиновник пошел косяком", достаточно мелкие? или они дифференцированные?😂
Чем был Норильск во времена СССР не приходилось задумываться?