Риэлтор Правоторина оценила богатства квартиры Петросяна

Риэлтор Алина Правоторина в беседе с aif.ru проанализировала интерьер квартиры знаменитого российского юмориста Евгения Петросяна, попавший на фото и видео, которые были опубликованы в соцсетях его супруги Татьяны Брухуновой.
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