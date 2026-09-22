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Медведь вышел к туристическому маршруту в Чите: «Большую Сухотинскую тропу» закрыли

Медведь вышел к туристическому маршруту в Чите: «Большую Сухотинскую тропу» закрыли

Прогулки по главному туристическому маршруту Титовской сопки временно запрещены. Причина — бурый медведь, которого заметили на территории охраняемой природной зоны.

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