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Цветков о международных стартах: «Вспоминаю с ностальгией, приятные эмоции. Но ощущение, что это было очень давно»

Сборная Норвегии в четверг победила на этапе Кубка мира в Эстерсунде.  В последний раз норвежцы проигрывали эстафету на этапе в Рупольдинге в сезоне‑2021/22, когда золото взяла российская команда.

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