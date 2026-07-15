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Песков назвал страшилками слова Литвы об атаках России на инфраструктуру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал высказывания литовской стороны о якобы готовящихся атаках РФ на объекты критической инфраструктуры в Польше и странах Балтии как «свежую порцию страшилок».

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