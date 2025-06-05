Минниханов провел встречу с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Минниханов поблагодарил за приглашение и подчеркнул важность развития сотрудничества на фоне дружбы между Россией и Киргизией.
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