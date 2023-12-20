Региональную меру поддержки продлили детям-сиротам в Пензенской области

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали предложение министерства труда о продлении срока, в течение которого дети-сироты с инвалидностью могут быть внесены в список на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилфонда.
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