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Царьград

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Прорыв в авиации: MIRA II показал тягу 900 ньютонов на тестовом пробеге

Прорыв в авиации: MIRA II показал тягу 900 ньютонов на тестовом пробеге

Испытание MIRA II продемонстрировало успешную работу двигателя с тягой 900 ньютонов и ускорением 4 м/с², преодолев более 10 км.

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