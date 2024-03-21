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В Хабаровском крае вырос размер выплаты за сданное оружие

В Хабаровском крае вырос размер выплаты за сданное оружие

В Хабаровском крае увеличили размер вознаграждения за добровольную сдачу оружия. Госпрограмма по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью в регионе предусматривает выплаты всем, кто добровольно сдает в органы правопорядка найденное или незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

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