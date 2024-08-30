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«Это было как в фильме ужасов» 25 лет назад в ТЦ «Охотный Ряд» взорвалась бомба. Кто устроил теракт у стен Кремля?

«Это было как в фильме ужасов» 25 лет назад в ТЦ «Охотный Ряд» взорвалась бомба. Кто устроил теракт у стен Кремля?

25 лет назад, 31 августа 1999 года, в Москве был совершен один из самых резонансных терактов в истории современной России: в торговом центра «Охотный Ряд» на Манежной площади, буквально у стен Кремля, сработало взрывное устройство.

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