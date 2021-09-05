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Жители Украины смогут в упрощенном порядке приезжать в Белоруссию для сбора грибов

Жители Украины смогут в упрощенном порядке приезжать в Белоруссию для сбора грибов

Украинцы смогут в упрощенном порядке пересекать границу Белоруссии для сбора грибов и ягод с 6 сентября.

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Eugene69072
Многовекторный Батька восстанавливает "братские" отношения с украми, которые даже не называют его "президентом". И это накануне его очередного "братского" визита(9-го сентября) в Россию. Класс!
mullonen
Только грибы? Ёжиков ловить не будут?

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