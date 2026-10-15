Представители Татарстана могут принять участие в Форуме лидеров уличной культуры, который пройдёт с 11 по 14 ноября 2026 года в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске Московской области.
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