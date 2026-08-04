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Регионы России

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На Камчатке судят мужчину, скрывавшегося 20 лет после кражи промыслового вооружения

На Камчатке судят мужчину, скрывавшегося 20 лет после кражи промыслового вооружения

На Камчатке близится к завершению расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины, скрывавшегося от следствия на протяжении 20 лет после кражи с судна промышленного вооружения на сумму более 550 тысяч рублей.

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