На Камчатке судят мужчину, скрывавшегося 20 лет после кражи промыслового вооружения

На Камчатке близится к завершению расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины, скрывавшегося от следствия на протяжении 20 лет после кражи с судна промышленного вооружения на сумму более 550 тысяч рублей.
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