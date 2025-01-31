Доходы автора хита «Сигма-бой» Чертищева выросли в семь раз за два года

Доходы автора хита «Сигма-бой» Михаила Чертищева за последние два года выросли в семь раз.С 2022 года доходы Чертищева, который зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, увеличились с 2,4 млн до 17 млн рублей.
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