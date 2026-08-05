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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дитц о переходе в «Сибирь»: «Мой 6-й клуб в КХЛ – хочу, чтобы столько и осталось. Мы собираемся перед сезоном, чтобы закончить его самыми последними. Готов даже бутылку водой заполнять»

Защитник «Сибири» Даррен Дитц высказался о своей роли в команде.  33-летний канадский игрок с гражданством Казахстана перешел в новосибирский клуб после одного сезона в минском « Динамо ».

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