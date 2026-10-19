В Лондоне группа грабителей попыталась вырвать телефон у прохожего, рассчитывая на лёгкую добычу. Однако выбранная ими цель оказалась совсем не такой беззащитной, как они предполагали, и попытка кражи быстро пошла не по плану.
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