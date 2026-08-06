Киев накрыла ночь огненного разгрома, летело всё - от "Гераней" до "Цирконов"

Как сообщили Минобороны России и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в ночь на 5 августа российские силы нанесли массированный комбинированный удар по транспортно-логистической системе ВСУ в Киеве и Киевской области.
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