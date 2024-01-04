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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о Миранчуке: «Удивительно, почему у Алексея так мало игрового времени. Он заслуживает играть больше» 

Семин о Миранчуке: «Удивительно, почему у Алексея так мало игрового времени. Он заслуживает играть больше» 

«Миранчуку иной раз дают совсем мало игрового времени в «Аталанте», иной раз совсем не выходит и находится в резерве.

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