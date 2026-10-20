Жители выбрали данный объект во время Всероссийского онлайн-голосования 2025 года в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С начала года в Р...
- С начала года в Р...
- ХЛ При сжигании сруб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым