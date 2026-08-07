Владивосток готовит рекордную спортивную программу на ВЭФ: паруса, гребля и дзюдо

Более 3 тысяч атлетов выйдут на старты во Владивостоке ВЛАДИВОСТОК, 7 июля, ФедералПресс. Масштабная физкультурно-спортивная программа станет одной из ярких составляющих юбилейного Восточного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии