МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 750 подписчиков

Владивосток готовит рекордную спортивную программу на ВЭФ: паруса, гребля и дзюдо

Владивосток готовит рекордную спортивную программу на ВЭФ: паруса, гребля и дзюдо

Более 3 тысяч атлетов выйдут на старты во Владивостоке ВЛАДИВОСТОК, 7 июля, ФедералПресс. Масштабная физкультурно-спортивная программа станет одной из ярких составляющих юбилейного Восточного экономического форума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии