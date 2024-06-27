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Аренда помещений под магазины и услуги в элитных ЖК Москвы выросла на 15%

За съем коммерческих помещений площадью 120 кв. м в высокобюджетных жилых комплексах центра Москвы просят не менее 1,4 млн рублей в месяц За январь — июнь 2024 года арендные ставки на коммерческие помещения, расположенные в новых элитных жилых комплексах в центре Москвы, выросли на 15%.

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