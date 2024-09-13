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Власти Израиля заявили, что ЦАХАЛ близок к ликвидации военного потенциала ХАМАС

Власти Израиля заявили, что ЦАХАЛ близок к ликвидации военного потенциала ХАМАС

Global Look Press/Horst Galuschka/dpa Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) близка к ликвидации военного и политического потенциала палестинского движения ХАМАС, заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман 12 сентября.

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