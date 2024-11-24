Рабы на галерах: турецкий актер рассказал правду о съемках популярных сериалов

Звезда «Ранней пташки» сбежал от нечеловеческих условий на съемочной площадке. Джан Яман в "Ранней пташке" кадр сериалаРоссияне даже не догадываются, какие невероятные усилия прикладывают создатели популярных турецких сериалов, чтобы понравиться зрителям.
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