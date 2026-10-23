Реконструкция энергообъекта на улице Тимирязева, 60, увеличит его установленную мощность до 160 МВА. На площадку уже доставлено основное оборудование, включая КРУЭ 110 кВ и автоматизированную систему управления, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.