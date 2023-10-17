ЦАХАЛ провела повторную проверку обстоятельств удара по госпиталю в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что повторная проверка ситуации с ударом по госпиталю в секторе Газа подтвердила версию о вине террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в России) в случившейся трагедии.
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