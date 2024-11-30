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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зак Лавин вышел на 1-е место в истории «Буллс» по точным 3-очковым

Защитник в пятницу вышел на 1-е место в истории «Буллс» по реализованным 3-очковым. Третье дальнее попадание Лавина в матче с «Селтикс» (129:138) позволило ему достичь отметки 1 050 в форме чикагской команды и обойти Кирка Хайнрика.

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