Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль расследование дела по факту избиения смолянки

Смолянин избил бывшую жену и забрал карту с социальными выплатами на ребёнка-инвалида Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения жительницы Смоленска.
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