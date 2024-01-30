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Кнайсль заявила, что предстоящие учения НАТО настраивают Европу на войну с РФ

Кнайсль заявила, что предстоящие учения НАТО настраивают Европу на войну с РФ

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что призывы ряда стран НАТО готовиться к войне с Россией, а также предстоящие крупные учения альянса настраивают население Европы на военный конфликт с Москвой.

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