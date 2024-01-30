Кнайсль заявила, что предстоящие учения НАТО настраивают Европу на войну с РФ

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что призывы ряда стран НАТО готовиться к войне с Россией, а также предстоящие крупные учения альянса настраивают население Европы на военный конфликт с Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии