Нападение быка, пугающие дроны и фальшивые полицейские. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<p class="p1"><strong>В Волгоградской области бык напал на своего хозяина во время кормления, жителей Омска напугали беспилотники МЧС, а в Абакане оштрафовали двух мужчин за незаконное ношение полицейской формы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии