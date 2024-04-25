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Нападение быка, пугающие дроны и фальшивые полицейские. Новости регионов

Нападение быка, пугающие дроны и фальшивые полицейские. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<p class="p1"><strong>В Волгоградской области бык напал на своего хозяина во время кормления, жителей Омска напугали беспилотники МЧС, а в Абакане оштрафовали двух мужчин за незаконное ношение полицейской формы.

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