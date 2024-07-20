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Царьград

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Ставка по льготной Арктической ипотеке может вырасти до 8%

Ставка по льготной Арктической ипотеке может вырасти до 8%

Стало известно, что ставка по льготной Арктической ипотеки может возрасти в четыре раза.Власти предложили поднять ставку по льготной Арктической ипотеке до 8% Об этом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков для “Известия”.

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