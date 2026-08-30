Еланский пенсионер Николай Мухин теперь считает делом чести сбить вражеский беспилотник. Напомним, что о настоящем патриоте своей малой Родины узнала вся страна после того, как мужчину оштрафовали за попытку сбить украинский дрон.
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