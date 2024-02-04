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Виралайф

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«По мощам и елей»: как хоронили Ленина

«По мощам и елей»: как хоронили Ленина

Ровно век назад, 27 января 1924 года, в Москве похоронили Владимира Ленина. «Газета.Ru» предлагает вспомнить, как главного российского революционера провожали в последний путь и как современники отнеслись к его уходу из жизни.

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Комментарии
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Александр Шентябин
Материал принесен из развлекательно-новостного журнала&quot;Виралайф&quot; (?) с авторством некоего &quot;John Doe&quot; (?). Не проглядывается здесь ни развлечения (разве что в чьем-то больном воображении), ни новости. Судя по названию материала - пасквиль на роль исторической личности в мировом масштабе. Опять традиционный набор общеизвестных фактов и менее известных сплетен (вполне допускаю придуманных самим автором). То есть - очередная попытка обратить на себя внимание и ничего больше. Хотя...
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