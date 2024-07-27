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Олимпиада-2024. Баскетбол. Франция – Бразилия, Греция сыграет с Канадой и другие матчи

Франция Вембаньямы встретится с Бразилией, Греция Адетокумбо сыграет с Канадой Гилджес-Александера. Олимпиада-2024 Париж, Франция Групповой этап Группа А Австралия – Испания Дата проведения 27 июля, 12.

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